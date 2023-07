Refrenda Gobierno del Estado su compromiso con Ayuntamientos en la coordinación de esfuerzos financieros

En el marco de los trabajos de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, refrendó su compromiso de seguir trabajando para generar las mejores condiciones de bienestar para las y los sudcalifornianos, a través de un ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos.

En reunión con alcaldes y tesoreros de los cinco municipios, el mandatario sudcaliforniano los exhortó a continuar conduciéndose con orden y honradez, y seguir privilegiando una política de austeridad, de uso consciente y claro del dinero del pueblo.

Durante la reunión de trabajo celebrada en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, el mandatario sudcaliforniano señaló que con fianzas sanas y manejo adecuado de los recursos, se logrará brindar mayor bienestar y desarrollo a toda la población.

Como ejemplo, citó el caso de la renta de la casa de gobierno, cuyo monto captado se ha destinado a los cinco municipios, inclusive, a la fecha, se han beneficiado hasta en dos ocasiones cada uno de los ayuntamientos.

Por último, Castro Cosío sostuvo que Baja California Sur está por encima de cualquier interés personal, por ello invitó a privilegiar los ejes fundamentales de su gobierno: no mentir, no robar y no traicionar.