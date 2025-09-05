Refuerza Servicios Públicos de Los Cabos limpieza de vialidades tras lluvias

Por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, la Dirección General de Servicios Públicos intensificó labores para liberar caminos y avenidas en Los Cabos tras las lluvias.

Cuadrillas municipales trabajan desde las primeras horas atendiendo los puntos más afectados. En San José del Cabo se realizaron acciones en el bulevar Forjadores, la carretera federal a la altura de San José Viejo, Zacatal y Santa Rosa, así como en la avenida Aguajitos y calles del centro: Coronado, Margarita Maza de Juárez y Benito Juárez.

En Cabo San Lucas los trabajos se concentraron en la avenida Nicolás Tamaral, bulevar Leona Vicario, colonia Gastélum, Vía Lerry, calles del centro como Miguel Hidalgo, Cabo San Lucas y Libertad, además de las colonias Quintas California y Lienzo Charro.

Hasta el momento se han despejado vialidades prioritarias afectadas por las lluvias en Los Cabos, lo que garantiza accesos más seguros para la población.

El Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios, tomar precauciones en zonas con labores de limpieza y colaborar manteniendo despejados los frentes de viviendas y negocios.

