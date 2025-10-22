Refuerza Los Cabos coordinación interinstitucional para garantizar seguridad en construcciones

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez , reforzó la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad en construcciones dentro del municipio.

La Dirección General de Desarrollo Urbano , la Dirección Municipal de Licencias de Construcción y la Dirección Municipal de Protección Civil trabajan de manera conjunta para fortalecer los criterios de revisión en las obras que se desarrollan en la zona.

Durante una reunión de trabajo, el director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera ; el director municipal de Protección Civil, Francisco Cota Márquez ; y la directora de Licencias de Construcción, Jazmín Anaís Neri Ojeda , acordaron establecer lineamientos comunes que mejoren la comunicación entre dependencias.

El objetivo es optimizar los procesos de revisión y autorización de proyectos , así como agilizar los tiempos de respuesta para contribuyentes , garantizando al mismo tiempo la seguridad en construcciones que cumplen con los estándares y normativas establecidos.

Esta colaboración busca promover un desarrollo urbano ordenado, seguro y sustentable , en beneficio de la comunidad cabeña y de quienes trabajan en el sector de la construcción.

Las autoridades municipales subrayaron que las acciones permitirán que las obras sean más seguras, protejan la integridad de las y los trabajadores y reduzcan riesgos durante los procesos constructivos.

Con estas medidas, el XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la seguridad en las construcciones , la eficiencia administrativa y la coordinación institucional para fortalecer el crecimiento responsable del municipio.