Refuerza Seguridad Pública de La Paz operativos focalizados contra robos y delitos prioritarios

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz mantiene una estrategia de operativos focalizados basada en el análisis de información oficial y reportes ciudadanos, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto y fortalecer la confianza de la población.

La Capitán de Corbeta Rut de la Fuente Velázquez explicó que estas acciones se determinan en la Mesa de Seguridad, encabezada por la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, donde se revisan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y registros locales. A partir de este análisis, se identifican objetivos prioritarios, apoyados en información vecinal, comités ciudadanos y líneas de investigación de la Procuraduría.

“Desde la Mesa de Seguridad trabajamos con objetivos prioritarios, apoyados en la información que nos comparten las y los vecinos, así como en las líneas de investigación de la Procuraduría, para identificar a quienes se dedican a delinquir y actuar de manera puntual”, señaló la directora.

Como resultado de este esquema, recientemente se logró la detención de un presunto responsable de robos en el sector cuatro, principalmente en colonias como Diana Laura, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal.

La funcionaria subrayó que las detenciones son solo una parte del trabajo policial, ya que la estrategia municipal se complementa con acciones de prevención y proximidad social, como el fortalecimiento de la organización vecinal y el acercamiento directo con la comunidad.

En cuanto al registro del delito durante 2025, la Policía Municipal reportó que las incidencias con mayor presencia fueron el robo a casa habitación, la violencia familiar, el robo a negocio, los daños y el robo de vehículo. Destacó que la violencia familiar se ubica entre los primeros lugares debido a que ahora se registra y atiende de manera formal, particularmente a través de la Mesa Violeta, lo que permite dimensionar la problemática y actuar con mayor eficacia.

Finalmente, De la Fuente Velázquez resaltó que Baja California Sur se encuentra entre los estados con mayor índice de denuncia, lo que refleja una mayor confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas y preventivas en beneficio de la población paceña.

