Presidenta de México y presidente de Guatemala se reúnen en Petén para fortalecer cooperación y desarrollo fronterizo

Hoy, la Presidenta de México y el Presidente de Guatemala eligieron Petén, en el corazón de la frontera, como sede de un encuentro histórico. La reunión busca demostrar que las grandes decisiones se toman cerca de la gente y que la cooperación bilateral es clave para el desarrollo regional.

Los líderes abordaron temas prioritarios como migración, seguridad, comercio, desarrollo económico y turismo, con el objetivo de implementar soluciones conjuntas que beneficien a las comunidades fronterizas.

Desde este punto estratégico, donde se entrelazan culturas y desafíos, se envió un mensaje claro:

La frontera no es un límite, es un puente de unión y progreso.

La nueva alianza México-Guatemala

Durante el encuentro, se anunció la creación de una Alianza Estratégica México-Guatemala, enfocada en coordinación fronteriza, desarrollo de infraestructura, intercambio comercial y promoción turística.

Esta alianza busca facilitar el flujo seguro de personas y bienes, impulsar la economía regional y garantizar la estabilidad y prosperidad de ambos países.

Petén se convierte así en escenario de liderazgo, cooperación e innovación política, mostrando que la colaboración bilateral puede transformar la vida de las comunidades fronterizas y fortalecer los lazos históricos entre México y Guatemala.

Los líderes destacaron que la seguridad compartida y el desarrollo económico conjunto son esenciales para un futuro más prometedor.