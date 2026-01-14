Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 14 de Enero, 2026
Los Cabos

Refuerzan a Bomberos de Cabo San Lucas con donación de equipo médico y de protección

Bomberos de Cabo San Lucas recibieron una donación de equipo médico y de protección que permitirá reforzar ambulancias, renovar equipo y fortalecer su operación en 2026.
14 enero, 2026
Bomberos de Cabo San Lucas reciben donación de equipo médico y de protección

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas inició el 2026 con el fortalecimiento de su capacidad operativa, tras recibir una donación de equipo que permitirá mejorar la atención de emergencias y renovar herramientas esenciales para el personal operativo.

La donación de equipo incluye equipo médico y de protección, así como material prehospitalario, insumos médicos y equipo de protección personal, destinados principalmente a la dotación de ambulancias y a la seguridad del personal.

Este apoyo fue posible gracias a la gestión de la asociación Continuing His Mission, en coordinación con Bomberos de Minnesota, Estados Unidos, y con el respaldo del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, que realizó los trámites necesarios para la legalización e internamiento del inventario al país.

La entrega, realizada el lunes 12 de enero, contempla también tanques para equipos de respiración autónoma (ERA) y equipo de protección personal (EPP), todos en óptimas condiciones. Este equipo médico y de protección permitirá sustituir y renovar el material que actualmente se encuentra en uso por parte del personal operativo.

La corporación informó que parte de la donación de equipo podrá ser compartida con instituciones de salud del estado y con corporaciones hermanas de Bomberos de Cabo San Lucas, así como de otros municipios de Baja California Sur y entidades del país, de acuerdo con solicitudes específicas y necesidades operativas.

Con este tipo de acciones, Bomberos de Cabo San Lucas fortalece el trabajo colaborativo entre cuerpos de emergencia y refuerza su preparación para atender contingencias durante 2026.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasCuerpo de Bomberos de Cabo San LucasH. Ayuntamiento de Los Cabos
