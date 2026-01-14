Refuerzan a Bomberos de Cabo San Lucas con donación de equipo médico y de protección

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas inició el 2026 con el fortalecimiento de su capacidad operativa, tras recibir una donación de equipo que permitirá mejorar la atención de emergencias y renovar herramientas esenciales para el personal operativo.

La donación de equipo incluye equipo médico y de protección, así como material prehospitalario, insumos médicos y equipo de protección personal, destinados principalmente a la dotación de ambulancias y a la seguridad del personal.

Este apoyo fue posible gracias a la gestión de la asociación Continuing His Mission, en coordinación con Bomberos de Minnesota, Estados Unidos, y con el respaldo del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, que realizó los trámites necesarios para la legalización e internamiento del inventario al país.

La entrega, realizada el lunes 12 de enero, contempla también tanques para equipos de respiración autónoma (ERA) y equipo de protección personal (EPP), todos en óptimas condiciones. Este equipo médico y de protección permitirá sustituir y renovar el material que actualmente se encuentra en uso por parte del personal operativo.

La corporación informó que parte de la donación de equipo podrá ser compartida con instituciones de salud del estado y con corporaciones hermanas de Bomberos de Cabo San Lucas, así como de otros municipios de Baja California Sur y entidades del país, de acuerdo con solicitudes específicas y necesidades operativas.

Con este tipo de acciones, Bomberos de Cabo San Lucas fortalece el trabajo colaborativo entre cuerpos de emergencia y refuerza su preparación para atender contingencias durante 2026.

