Refuerzan brigadas de limpieza en colonias de Cabo San Lucas

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Coordinación de Servicios Públicos, mantiene un trabajo permanente para garantizar la limpieza y el orden en Cabo San Lucas.

En días recientes, las brigadas realizaron la recolección intensiva de basura en las colonias Ampliación Libertad, Rosa Delia y Los Cangrejos etapa 3, retirando residuos acumulados que afectaban el entorno comunitario.

De forma paralela, y en coordinación con la Delegación de Cabo San Lucas que encabeza Karina de la O Uribe, se llevan a cabo jornadas de concientización ciudadana para reforzar la participación en el cuidado del entorno.

El Gobierno Municipal invita a la población a colaborar depositando la basura en lugares adecuados y a reportar cualquier punto de acumulación, con el fin de proteger la salud e higiene de toda la comunidad.

