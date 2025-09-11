Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Refuerzan brigadas de limpieza en colonias de Cabo San Lucas

Brigadas de Servicios Públicos retiraron basura acumulada en colonias de Cabo San Lucas y reforzaron acciones de concientización ciudadana.
Daniela Lara
10 septiembre, 2025
Se intensifica la recolección de basura en diversas colonias

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Coordinación de Servicios Públicos, mantiene un trabajo permanente para garantizar la limpieza y el orden en Cabo San Lucas.

En días recientes, las brigadas realizaron la recolección intensiva de basura en las colonias Ampliación Libertad, Rosa Delia y Los Cangrejos etapa 3, retirando residuos acumulados que afectaban el entorno comunitario.

De forma paralela, y en coordinación con la Delegación de Cabo San Lucas que encabeza Karina de la O Uribe, se llevan a cabo jornadas de concientización ciudadana para reforzar la participación en el cuidado del entorno.

El Gobierno Municipal invita a la población a colaborar depositando la basura en lugares adecuados y a reportar cualquier punto de acumulación, con el fin de proteger la salud e higiene de toda la comunidad.

