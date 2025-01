Refuerzan supervisión e instalaciones tras fuga de menores en Casa Cuna La Paz

En 2024, residentes de la Casa Cuna-Casa Hogar de La Paz escaparon de las instalaciones en diversas ocasiones. Estos incidentes revelaron fallas en la supervisión interna, lo que llevó a una revisión de protocolos y a sanciones para personal que incurrió en descuidos.

Luis Alberto Ceseña Romero, director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Baja California Sur, confirmó que las evaluaciones al personal resultaron en medidas disciplinarias contra trabajadores responsables.

Para abordar las condiciones estructurales del lugar, se están realizando remodelaciones con una inversión de 7 millones de pesos, destinadas a adecuar espacios para la atención y desarrollo de los menores. Explicó que la principal motivación de las fugas de los menores, sobre todo adolescentes, se debe a que quieren estar en su entorno social y familiar.

“El proceso a veces es largo o lento, van dos o tres meses y te dice: ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí yo? ¿Cuándo se va a resolver esta parte jurídica de mis papás? No han venido a verme. Pero resulta que no les tienen permitido ir a verlos porque él es el principal que está señalado en la carpeta de investigación y por obvias razones no se permite verlo”, puntualizó Ceseña Romero.