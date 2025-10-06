Refuerzan campaña de detección temprana de cáncer de mama en Los Cabos

Durante el Mes de Sensibilización, las autoridades municipales de Los Cabos refuerzan el llamado a la prevención , destacando la autoexploración y la detección temprana como factores clave que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Detección temprana salva vidas

El doctor Juan Carlos Costich Pérez, director del Instituto de Salud de Los Cabos, recordó que el 90% de los casos pueden detectarse a tiempo y que una atención oportuna permite salvar vidas.

Invitó a las mujeres mayores de 35 años a realizarse mastografías gratuitas en las unidades médicas de Vista Hermosa en San José del Cabo y Altamira en Cabo San Lucas, donde personal especializado ofrece también orientación sobre autoexploración.

“Hay que recalcar que este padecimiento, el cáncer de mama, es un 90 a 95% detectable ante una exploración temprana y prácticamente curable si se detecta a tiempo. Es la causa más común de cáncer en toda Latinoamérica. En 2023 hubo 8,034 muertes en México, y Baja California Sur se mantiene entre los primeros cinco lugares a nivel nacional”, expresó Costich Pérez.

Actualmente, entre 70 y 80 pacientes del municipio reciben tratamiento oncológico y algunos casos se encuentran próximos a su alta médica, reflejo del impacto de la atención oportuna.

Atención integral desde el DIF Los Cabos

Por su parte, Sol Delgado Moreno , presidenta honoraria del DIF Los Cabos , destacó que el municipio cuenta con una coordinación especializada en atención a personas con cáncer , única en el país dentro de un sistema DIF.

Gracias a esta área, se ha logrado acompañar a más de 200 pacientes con distintos tipos de cáncer.

“Este apoyo no solo es para quienes padecen cáncer de mama. La coordinación del DIF acompaña a cualquier persona diagnosticada con cáncer. Todos estamos expuestos, y por eso debemos crear conciencia. Este año pasamos de atender 70 pacientes a más de 220 activos “, señaló Delgado Moreno.

Además, el DIF ha entregado 25 prótesis externas mamarias , sillas de ruedas y sujetadores oncológicos , así como terapia psicológica y apoyo nutricional a las personas diagnosticadas.