Refuerzan la seguridad en San Antonio: Capacitan a primeros respondientes para el MAQUECHO 2025

Protección Civil Municipal concluyó una jornada intensiva de capacitación dirigida a prestadores de servicios que operarán durante el festival MAQUECHO 2025. Esta medida forma parte de una estrategia integral diseñada para fortalecer las acciones de prevención este tipo de actividades masivas.

Alrededor de 52 personas fueron capacitadas en la Delegación de San Antonio, lugar donde se desarrollará el evento. El curso impartido por la Dirección de Protección Civil Municipal se centró en temas cruciales como “Quemaduras, Prevención de Accidentes y Uso y Manejo de Extintores”.

Primeros Respondientes para la Seguridad del Festival

El objetivo principal de esta formación es garantizar un ambiente seguro tanto para las familias paceñas como para los visitantes que asistan al MAQUECHO 2025. Los participantes adquirieron conocimientos básicos y herramientas prácticas para responder eficazmente ante posibles emergencias.

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Cervantes Navarro, destacó la importancia de estas acciones. Cervantes Navarro subrayó que quienes brindarán servicios durante el evento deben contar con las herramientas necesarias para desempeñarse como primeros respondientes.

Fortalecimiento de la Cultura de Prevención

La jornada de capacitación busca fortalecer la cultura de prevención dentro del festival. La dependencia municipal considera la prevención como un tema fundamental para el desarrollo de cualquier evento.

Estas acciones contribuirán a que el MAQUECHO 2025 se desarrolle de manera segura, organizada y preparada para recibir a la ciudadanía. El curso es una parte clave de las medidas para asegurar que el festival se lleve a cabo sin incidentes mayores.