Martes 30 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Refuerzan limpieza y retiro de cacharros en colonias de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos intensifica de limpieza y desazolve en colonias, además del retiro de acciones de cacharros y desechos acumulados por las lluvias recientes.
Daniela Lara
Avanzan acciones de limpieza, desazolve y retiro de cacharros en colonias de Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En cumplimiento a la encomienda del presidente municipal Christian Agúndez Gómez , el XV Ayuntamiento de Los Cabos , a través de la Dirección General de Servicios Públicos , refuerza las acciones de limpieza, desazolve y recuperación de espacios públicos en distintas colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

El titular de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro , informó que se retiró basura, lodo y desechos acumulados por las recientes lluvias en zonas como Santa Rosa, El Zacatal, Guaymitas y el Centro de San José del Cabo , donde también se desazolvaron alcantarillas y canales pluviales .

En la delegación de Cabo San Lucas, los trabajos se concentraron en el bulevar Constituyentes y vialidades principales, con labores de poda, deshierbe y recolección de basura .

Asimismo, en colonias como Nueva Esperanza, Los Venados, Nueva Ejidal, Magisterial, Auroras, La Ballena y Viva Las Veredas , se realizó el levantamiento de cacharros y residuos voluminosos , con el fin de recuperar espacios públicos y prevenir focos de contaminación .

“Estos trabajos son parte del compromiso de mantener espacios limpios, seguros y dignos, fortaleciendo la infraestructura urbana, protegiendo la salud pública y contribuyendo al bienestar de las familias cabeñas y de quienes visitan el destino turístico”, destacó la autoridad municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los espacios públicos , evitando arrojar basura o acumular desechos. “La limpieza es una tarea compartida que permite construir un municipio ordenado, saludable y con mejor calidad de vida para todos y todos”.

