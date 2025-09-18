Refuerzan limpieza y retiro de cacharros en Vista Hermosa y Santa Rosa

En cumplimiento de la encomienda del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, la Dirección General de Servicios Públicos intensifica las labores de mantenimiento y limpieza en distintas colonias del municipio.

En la colonia Vista Hermosa, los trabajos se concentraron en la calle César Martínez, donde se realizaron tareas de retiro de cacharros y desechos con apoyo de retroexcavadoras, camiones de caja y una barredora. Además, tres cuadrillas efectuaron barrido manual y levantamiento de residuos.

De manera paralela, se llevaron a cabo acciones en el campo de futbol de la colonia Santa Rosa y en el parque de Vista Hermosa, con el objetivo de contar con espacios dignos y seguros para la entrega de útiles escolares, al mismo tiempo que se mejora la imagen urbana y el bienestar ciudadano.

Servicios Públicos hizo un llamado a la población a mantener limpio su entorno, evitando arrojar basura o escombros en la vía pública.

“Mantener un municipio ordenado y saludable es una tarea compartida”, destacó la dependencia.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos refrenda su compromiso de conservar espacios públicos limpios y seguros, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de las y los habitantes.

