Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 17 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosRefuerzan limpieza y retiro de cacharros en Vista Hermosa y Santa Rosa
Los Cabos

Refuerzan limpieza y retiro de cacharros en Vista Hermosa y Santa Rosa

Servicios Públicos de Los Cabos realizó limpieza en calles, parques y campos deportivos de Vista Hermosa y Santa Rosa, con cuadrillas y maquinaria pesada.
Daniela Lara
17 septiembre, 2025
0
11
Acciones paralelas en el campo de futbol de Santa Rosa y el parque de Vista Hermosa.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En cumplimiento de la encomienda del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, la Dirección General de Servicios Públicos intensifica las labores de mantenimiento y limpieza en distintas colonias del municipio.

En la colonia Vista Hermosa, los trabajos se concentraron en la calle César Martínez, donde se realizaron tareas de retiro de cacharros y desechos con apoyo de retroexcavadoras, camiones de caja y una barredora. Además, tres cuadrillas efectuaron barrido manual y levantamiento de residuos.

De manera paralela, se llevaron a cabo acciones en el campo de futbol de la colonia Santa Rosa y en el parque de Vista Hermosa, con el objetivo de contar con espacios dignos y seguros para la entrega de útiles escolares, al mismo tiempo que se mejora la imagen urbana y el bienestar ciudadano.

Servicios Públicos hizo un llamado a la población a mantener limpio su entorno, evitando arrojar basura o escombros en la vía pública.

“Mantener un municipio ordenado y saludable es una tarea compartida”, destacó la dependencia.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos refrenda su compromiso de conservar espacios públicos limpios y seguros, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de las y los habitantes.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Inicia construcción de la Planta Sonoreña en San José del Cabo con ...

Siguiente articulo

Inicia entrega de mochilas y útiles escolares para más de 2,500 niños ...