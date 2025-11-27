Refuerzan el mantenimiento en colonias y espacios públicos de Cabo San Lucas
El XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que reforzó el mantenimiento en espacios públicos de Cabo San Lucas. Estos trabajos se realizaron a través de la Coordinación de Servicios Públicos y el personal de Áreas Verdes, con el fin de asegurar espacios limpios, seguros y funcionales para la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, se efectuó la poda de 17 árboles en la avenida Chapultepec. También se retiró el fruto de 7 palmeras de coco en la colonia Centro. Para garantizar un trabajo seguro y eficiente, estas tareas contaron con el apoyo de una grúa asignada al área.
Atendiendo solicitudes ciudadanas, el equipo de Áreas Verdes realizó la poda de una bugambilia frondosa y un árbol en la Casa de Día de la colonia Los Cangrejos , asegurando el adecuado mantenimiento en espacios públicos destinados a personas adultas mayores. Asimismo, se llevó a cabo la poda de 22 árboles en el plantel Cobach #04, donde también fue necesaria la asistencia de una grúa.
La Coordinación de Servicios Públicos reiteró que continuará trabajando de manera permanente para mantener en óptimas condiciones parques, avenidas, instituciones educativas y áreas comunes. El objetivo es seguir fortaleciendo el mantenimiento en espacios públicos para mejorar la calidad de vida en Cabo San Lucas.
