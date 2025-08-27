Refuerzan a la PGJE de Baja California Sur con 26 unidades oficiales nuevas

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la entrega de 26 vehículos nuevos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con el objetivo de fortalecer las actividades operativas y mejorar las condiciones laborales de los policías de investigación.

De acuerdo con el mandatario, esta acción forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional que busca garantizar mejores herramientas para el personal encargado de la procuración de justicia. “Estos vehículos deben estar en las calles, en las colonias, siendo herramientas de trabajo que se traduzcan en más y mejores resultados”, expresó Castro.

Los vehículos fueron asignados a distintas áreas operativas de la PGJE. El gobernador subrayó que los recursos públicos deben ejercerse con transparencia, honestidad y eficacia, en beneficio directo de la ciudadanía.

La entrega de vehículos refleja un esfuerzo por atender una de las demandas más recurrentes en materia de seguridad: dotar a las corporaciones de infraestructura, equipamiento táctico y parque vehicular.

Castro Cosío reconoció la labor de los elementos operativos que, pese a la carga de trabajo y los riesgos de la tarea, enfrentan diariamente la lucha contra la delincuencia. También se comprometió a mantener este tipo de apoyos y buscar más recursos presupuestales para reforzar la procuración de justicia.

