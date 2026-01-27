Refuerzan limpieza y avanzan en reubicación de planta para recuperar el Estero de San José del Cabo

Como parte del plan integral para la regeneración y recuperación del Estero de San José del Cabo, el Instituto de Desarrollo Sostenible de Los Cabos (INDESO) informó que se mantienen acciones permanentes de limpieza de flora invasora, además de avances en el proceso para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales que colinda con este cuerpo de agua.

El director general del INDESO, Flavio Antonio Olachea Montaño, señaló que de manera continua se realizan campañas para retirar especies invasoras que afectan el equilibrio del ecosistema, como el lirio acuático y la lechuguilla, las cuales en años recientes llegaron a cubrir gran parte del espejo de agua del estero.

“Decirle a toda la población que estamos trabajando, se están haciendo campañas de limpieza continuamente hacia el estero, hablando de las especies invasoras que han estado presentes y afectando de manera no positiva al estero. Se están haciendo limpiezas constantes y también con la maquinaria que tenemos a la mano para poder estar sacando el lirio, la lechuguilla y demás especies que están afectando considerablemente el estero”, expresó Olachea Montaño.

Olachea Montaño explicó que estas labores forman parte de un trabajo preventivo y correctivo, el cual se realiza de manera diaria con el apoyo de distintas dependencias municipales, así como de la Comisión del Estero y áreas vinculadas con ecología y medio ambiente.

Respecto a los pendientes dentro del plan de regeneración, el funcionario reconoció la necesidad de llevar a cabo el dragado del estero, con el objetivo de recuperar la profundidad adecuada del cuerpo de agua, mejorar la oxigenación y favorecer la vida acuática.

Uno de los puntos más relevantes, añadió, es la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, proyecto que ya presenta avances tras recorridos y supervisiones realizadas en conjunto con autoridades federales.

“No tenemos todavía una fecha tentativa, pero el acuerdo fue que en este año se llevaría a cabo. Ya tenemos listo el espacio donde se va a reubicar la planta de tratamiento. Ya hay una estrategia por parte de Agua Potable y Desarrollo Social, de nuestro presidente municipal, de cómo hacer la reubicación y que este espacio que está ahorita como planta de tratamiento sea solamente como un paso, desde donde se pueda rebombear hacia la próxima planta que se va a estar instalando”, agregó.

Detalló que el sitio donde actualmente opera la planta funcionaría únicamente como un punto de paso, desde el cual el agua sería rebombeada hacia la nueva planta, con el objetivo de reducir los impactos negativos al estero.

Finalmente, reiteró que la recuperación del Estero de San José del Cabo es una tarea que requiere la participación conjunta del gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía, al tratarse de un patrimonio natural que beneficia a toda la comunidad.

