Jueves 12 de Febrero, 2026
Los Cabos

Refuerzan limpieza, pintura y rehabilitación en el Centro de Cabo San Lucas

Jornada coordinada de limpieza, rehabilitación y embellecimiento busca mejorar imagen urbana, orden y prevención en el Centro de Cabo San Lucas.
12 febrero, 2026
Refuerzan mantenimiento en el Centro de Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur realizaron una jornada de limpieza, pintura y rehabilitación urbana como parte de la segunda etapa del programa de mantenimiento en el Centro de Cabo San Lucas, zona clave para la actividad turística.

La delegada municipal Karina de la O Uribe informó que estos trabajos responden a la instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, en coordinación con API BCS, cuya participación —dijo— ya muestra resultados visibles en el Centro de Cabo San Lucas.

Detalló que al programa se integrará el área de Transporte para pintar los espacios amarillos destinados a paradas de autobuses, transporte urbano y taxis, con el fin de mantener uniformidad con los camellones intervenidos. Con ello se busca brindar un servicio integral de mantenimiento en el Centro de Cabo San Lucas, enfocado en prevención, orden urbano y embellecimiento.

Las cuadrillas de la Delegación de Cabo San Lucas trabajarán a lo largo de 10 kilómetros, reforzando las acciones de mantenimiento en el Centro de Cabo San Lucas.

Por su parte, el director de Ingeniería e Infraestructura Portuaria de API BCS, Insel Chayane Hawer Hernández, explicó que las labores incluyen limpieza y rehabilitación de áreas verdes, poda de palmas con grúa canasta y trabajos de albañilería en puntos estratégicos.

Añadió que, en coordinación con Servicios Públicos, se mantiene la recolección constante de residuos en la zona de la marina, junto con barrido manual y mecánico, además del uso de una barredora adquirida por API BCS para optimizar la limpieza y reducir costos operativos.

Finalmente, el coordinador delegacional de Servicios Públicos, Víctor Manuel Chávez Zambrano, agradeció el respaldo de API BCS y exhortó a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos, utilizando los contenedores de basura y evitando arrojar residuos en la vía pública.

