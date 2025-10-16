Refuerzan seguridad en BCS con 16 nuevas unidades para la Policía Estatal y áreas operativas

Con la adquisición de 16 nuevas unidades para áreas operativas, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur (SSPE) refuerza sus labores de prevención y vigilancia en todo el estado.

El anuncio fue hecho por el titular de la dependencia, Luis Alfredo Cancino Vicente, durante el acto de entrega encabezado por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

La inversión, por un monto de 27.1 millones de pesos, proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Estos recursos permitieron la compra de 10 patrullas para la Policía Estatal Preventiva, 4 unidades para la Policía Penitenciaria, una camioneta para la Academia Estatal de Seguridad Pública, y una grúa para el Sistema Estatal de Videovigilancia.

Cancino Vicente explicó que las unidades fortalecerán el despliegue policial en zonas estratégicas de los cinco municipios. De esta forma, se incrementará la presencia de los cuerpos de seguridad en las comunidades y se reforzará la protección de las familias sudcalifornianas.

Asimismo, señaló que esta acción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento institucional, que incluye la modernización del parque vehicular, la capacitación continua del personal, el fortalecimiento de los trabajos de inteligencia e investigación, y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Con esta inversión, el Gobierno del Estado y la SSPE reafirman su compromiso con la paz y la seguridad. Además, reiteran su disposición de trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para garantizar entornos más seguros y confiables para todas las familias de Baja California Sur.