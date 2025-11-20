Refuerzan seguridad en BCS con llegada inmediata de célula de inteligencia federal

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunció un reforzamiento inmediato de la estrategia de seguridad en el estado tras los hechos de violencia registrados en días recientes, los cuales calificó como un atentado “desmesurado y lamentable”.

Castro Cosío confirmó que, además del incremento de personal de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales, llegará este mismo día una célula de inteligencia federal que trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para profundizar las labores de investigación y seguimiento de los grupos criminales.

El mandatario estatal detalló que dicha célula será enviada por Omar Harfuch, quien reforzará la presencia federal en el estado y coordinará esfuerzos para acelerar las investigaciones. La llegada del equipo fue confirmada para este mismo día, sin margen de espera.“…el compañero Omar Harfuch bajará una célula de inteligencia que van a trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con las autoridades de seguridad.”

—Víctor Castro Cosío.

Castro lamentó la violencia del ataque, señalando que los grupos criminales responsables “no tienen escrúpulos”. Añadió que, aunque hasta ahora no hay personas detenidas, las instituciones de seguridad continúan realizando operativos y acciones de inteligencia para identificar y ubicar a los responsables.

El gobernador aseguró que el Estado no bajará la guardia y que el objetivo principal del refuerzo es restablecer la tranquilidad y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier nueva amenaza.

