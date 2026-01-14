Refuerzan seguridad en La Paz con entrega de patrullas, armamento y equipo adquirido con recursos propios

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la Policía Municipal, el Ayuntamiento de La Paz realizó la entrega de patrullas, armamento, chalecos balísticos, cascos, equipo táctico y una grúa de arrastre, adquiridos mediante una administración responsable y transparente del recurso público.

Durante el acto oficial, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero agradeció la presencia y el respaldo del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Alfredo Cancino, de la presidenta del Poder Judicial, Claudia Jeanette Cota, así como de integrantes del Cabildo, diputadas, diputados y representantes de los tres órdenes de gobierno, destacando la coordinación institucional en materia de seguridad.

“La paz se construye día con día cuando todas y todos trabajan con compromiso, con lealtad y con responsabilidad. La paz también se construye con una policía confiable, pero también con una policía equipada, profesional y con una estrategia clara”, expresó la alcaldesa Milena Quiroga Romero.

La presidenta municipal resaltó que, gracias a una política de austeridad y manejo eficiente del gasto, fue posible destinar recurso propio del Ayuntamiento para la adquisición de tres nuevas patrullas, que se suman a un total de 93 vehículos entregados durante la actual administración, superando incluso el parque vehicular con el que se contaba al inicio del gobierno municipal.

Asimismo, informó que se entregaron 52 armas adicionales, 155 chalecos balísticos, 30 cascos y diverso equipamiento, adquirido con recursos del FASP, mientras que la nueva grúa de arrastre permitirá mejorar las labores tanto de seguridad pública como de tránsito, área que recientemente fue dividida para dar mayor atención a la seguridad vial y la movilidad.

Quiroga Romero subrayó que cada inversión en seguridad se traduce en mayor tranquilidad para las familias paceñas, reiterando el compromiso de su administración por seguir fortaleciendo una policía mejor equipada, más cercana a la ciudadanía y altamente profesional, en coordinación con los gobiernos estatal y federal.