Refuerzan seguridad en La Paz previo al Carnaval con vigilancia permanente en playas y espacios públicos

Como parte de las acciones preventivas previas al Carnaval de La Paz, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reforzó la vigilancia en espacios públicos recuperados y zonas de alta afluencia turística, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio durante esta temporada.

Entre las principales medidas destaca la presencia permanente de elementos policiacos en áreas estratégicas, así como vigilancia fija y recorridos constantes en el Cerro de Balandra, Playa Balandra y El Tecolote, sitios que registran una alta afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros.

Estas acciones forman parte de un operativo integral que busca prevenir delitos, proteger el patrimonio de los visitantes y fortalecer la percepción de seguridad en puntos clave del municipio, además de contribuir a la promoción de un turismo ordenado y seguro.

Asimismo, se llevó a cabo una jornada de recuperación del parque Francisco King, ubicado al final del malecón, donde se realizaron trabajos de limpieza general y rehabilitación de baños que habían sido vandalizados, con la finalidad de devolver estos espacios a la comunidad y fomentar su uso familiar.

“Mantener presencia constante en espacios públicos y zonas turísticas es fundamental para prevenir incidentes y brindar tranquilidad a la ciudadanía y a quienes nos visitan; la seguridad es una prioridad antes, durante y después del Carnaval”, señaló Rut de la Fuente Velázquez, directora de la Policía Municipal de La Paz.

La corporación municipal informó que estas acciones continuarán de manera coordinada con otras instituciones de seguridad, como parte del compromiso de garantizar un entorno seguro durante las festividades del Carnaval y en la vida cotidiana del municipio.

