Refuerzan vigilancia en escuelas de Los Cabos por periodo vacacional decembrino

Con el inicio del periodo vacacional decembrino, autoridades educativas y de seguridad pública implementarán acciones de vigilancia en los planteles escolares del municipio de Los Cabos, con el objetivo de prevenir robos, daños o actos de vandalismo durante el receso escolar.

De acuerdo con lo informado, las guardias de vigilancia se llevarán a cabo del 19 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, periodo que las autoridades consideran de mayor riesgo para las instalaciones educativas, al permanecer sin actividad académica.

La directora de Educación en Los Cabos, Juana Ortíz Cruz, explicó que durante cada periodo vacacional se establecen esquemas preventivos, los cuales incluyen personal de guardia en los planteles, además de los operativos ya existentes por parte de la Dirección de Seguridad Pública.

“En cada una de las escuelas siempre queda personal de guardia, precisamente para la vigilancia de las escuelas, aparte de los operativos que hace Seguridad Pública. Decirles que cualquier inconveniente que suceda vamos a estar 24/7”, señaló.

Ortíz Cruz detalló que, de manera general, los comités de participación social, junto con los directores de cada escuela, son los encargados de organizar las guardias, además de contar con el respaldo de vecinos de las zonas aledañas, quienes juegan un papel importante en la detección oportuna de situaciones sospechosas.

“Generalmente el comité de participación de cada una de las escuelas se hace cargo, junto con el director, de dejar guardias, y también la participación de los vecinos en los alrededores de las escuelas, donde ellos tienen una responsabilidad civil y moral para, en caso de que suceda algo, hacer el llamado oportuno a las autoridades”, agregó.

La funcionaria informó que en el municipio de Los Cabos existen un total de 229 escuelas de los distintos niveles educativos, las cuales serán incluidas dentro de estas acciones preventivas.

Finalmente, como parte del programa “Escuelas Seguras”, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes viven cerca de planteles escolares, a reportar cualquier actividad inusual o sospechosa al número de emergencias 911, a fin de resguardar la infraestructura educativa durante el periodo vacacional.