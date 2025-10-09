Casa Hogar Diseñadas Para Crecer: apoyo y refugio para mujeres con cáncer en La Paz

De una experiencia personal de lucha contra el cáncer de mama, Mónica Escobar transformó su dolor en esperanza y fundó Casa Hogar Diseñadas Para Crecer A.C., una organización que brinda alojamiento, alimento y acompañamiento a mujeres de escasos recursos que enfrentan distintos tipos de cáncer en Baja California Sur.

“Yo soy paciente oncológica de cáncer de mama, y aunque muchos lo verían como una mala experiencia, para mí fue el inicio de algo hermoso. Sin el cáncer, no hubiera conocido esta maravillosa casa”, compartió Escobar.

La iniciativa comenzó de forma improvisada. Mónica, residente de Los Cabos, viajaba constantemente a La Paz para recibir tratamiento. Sin recursos para hospedarse, recibió ayuda temporal en distintas viviendas. Cuando consiguió una casa fija, otras mujeres comenzaron a acercarse a ella buscando un techo, y así, sin planearlo, nació una familia solidaria.

Durante la pandemia, Casa Hogar Diseñadas Para Crecer se consolidó como un refugio indispensable. Con los albergues cerrados, llegó a hospedar a más de 20 personas al mismo tiempo, algunas durmiendo incluso en el piso.

Hoy, la casa continúa su labor pese a los desafíos económicos. El principal obstáculo, según Mónica y su colaboradora Adriana Ríez del Villafaña, es el alto costo de los medicamentos y el mantenimiento del espacio.

“El medicamento es carísimo, y hay tratamientos de ocho o nueve mil pesos que las familias no pueden pagar. Pero Mónica siempre busca la manera de conseguirlos”, comenta Adriana.

Además de medicamentos, el albergue necesita constantemente artículos básicos como pañales, jabón, papel higiénico, ropa de cama y materiales de construcción. Actualmente buscan apoyo para terminar los baños del inmueble, un proyecto detenido por falta de recursos.

El impacto de la organización es enorme: tan solo el año pasado brindaron apoyo a más de 600 familias. Sin embargo, los gastos mensuales —como luz, agua y alimentos— representan un reto constante.

La Casa Hogar Diseñadas Para Crecer se ubica en calle Sierra San Javier #8, entre Sierra de las Vírgenes y Sierra de la Trinidad, en la colonia 8 de Octubre, segunda sección, en La Paz.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo con donaciones en especie o económicas.

“A veces la gente cree que 50 pesos no ayudan, pero todo suma: dos garrafones de agua, un paquete de pañales o una varilla para la construcción. Todo cuenta”, dice Mónica.

En un estado donde el acceso a la salud aún presenta grandes desafíos, la labor de Mónica es un recordatorio de que la empatía también salva vidas. Su casa hogar no solo ofrece un techo, sino un mensaje claro: nadie debería enfrentar el cáncer en soledad.