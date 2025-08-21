11 hoteles se certificación como Refugio Temporal Seguro para temporada de huracanes

Un total de 11 Hoteles del municipio de Los Cabos fueron acreditados con una certificación que les permitirá operar como Refugio Temporal Seguro durante la próxima temporada de lluvias y huracanes en 2025. La medida busca garantizar espacios preparados para proteger a turistas y residentes en caso de emergencias derivadas de los huracanes.

De acuerdo con autoridades locales, 14 establecimientos solicitaron la revisión técnica correspondiente, pero solo 11 cumplieron satisfactoriamente con los requisitos de infraestructura, servicios básicos y seguridad. Estos espacios se sumarán a la red de protección civil del municipio para reforzar la capacidad de atención en escenarios de riesgo.

La convocatoria fue emitida por el área de Protección Civil en coordinación con el sector privado, específicamente con centros de hospedaje interesados en participar. Como parte del proceso, se realizaron visitas de evaluación y aplicación de formularios técnicos que determinaron cuáles Hoteles estaban en condiciones de obtener la certificación.

En una ceremonia oficial, autoridades entregaron los documentos que avalan el cumplimiento de los estándares, destacando que con ello Los Cabos se declara preparado para enfrentar la temporada de lluvias y la presencia de ciclones. El secretario general municipal señaló que este esfuerzo permitirá activar un plan emergente de resguardo para visitantes y colaboradores.

Los criterios de evaluación incluyeron áreas habilitadas como refugios, disponibilidad de alimentos y agua, suministro de energía eléctrica, servicios sanitarios, atención médica y espacios de descanso. Estos elementos garantizarán que los Refugio Temporal Seguro cuenten con condiciones adecuadas ante una contingencia.

La Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado y la Dirección Municipal de Protección Civil avalaron el proceso de capacitación para el personal de los hoteles seleccionados. Con ello se busca que la respuesta sea inmediata y efectiva en caso de que los huracanes impacten la zona.