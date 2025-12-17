Regalo navideño revive polémica de las macetas del malecón de La Paz

Un regalo navideño con tintes políticos y de memoria urbana desató comentarios encontrados en redes sociales, luego de que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, recibiera durante una posada decembrina una maceta a escala, réplica de las colocadas en el malecón como parte del proyecto de movilidad que fue posteriormente retirado.

El obsequio, entregado aparentemente a manera de broma, fue bien recibido por la presidenta municipal, quien —según la expresión captada en imágenes difundidas en redes— reaccionó con risa ante el inesperado detalle. Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para la ciudadanía paceña, que rápidamente reavivó el debate sobre dicho proyecto.

Mientras una parte de la población tomó el regalo con humor y simpatía, otros lo interpretaron como una burla hacia una iniciativa que, aunque no llegó a consolidarse ni a evaluarse plenamente como éxito o fracaso, tuvo un costo superior al millón de pesos para las finanzas públicas.

LEE MÁS: ¿Tiene costo recargar el Tiburón Urbano en OXXO?

El proyecto de movilidad buscaba ampliar los espacios peatonales y facilitar el tránsito de personas y vehículos de movilidad manual en el malecón de La Paz, una de las zonas más emblemáticas y concurridas de la ciudad tanto por locales como por turistas. No obstante, la propuesta fue finalmente abortada luego de que el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, solicitara su retiro.

Tras la cancelación, la mayoría de las macetas fueron reubicadas en el Puerto de Pichilingue, donde actualmente forman parte de la ornamentación con la que se da la bienvenida a los turistas que arriban en cruceros.

El simbólico regalo navideño no solo provocó sonrisas, sino que también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de recursos públicos, la planeación urbana y la aceptación social de proyectos de movilidad en la capital sudcaliforniana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO