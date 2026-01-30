Regidor de La Paz, Almendáriz Puppo, deja bancada del PAN; ahora será ‘independiente’

El regidor del Ayuntamiento de La Paz, Abraham Almendáriz Puppo, sacudió el panorama político local al informar formalmente su decisión de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) y mantenerse, al menos por el momento, sin el respaldo de un partido político.

El funcionario presentó un documento oficial ante el Cabildo del H. Ayuntamiento de La Paz para separarse de la bancada blanquiazul, argumentando que busca contribuir al servicio público desde una perspectiva ciudadana y autónoma.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado donde Almendáriz Puppo subrayó que su salida no se debe a conflictos internos ni fracturas con la dirigencia del PAN. Según el ahora regidor independiente, se trata de una reflexión personal y congruente con su visión actual de la política.

El funcionario aseguró que su compromiso con los habitantes de La Paz permanece intacto, pero que ahora lo ejercerá sin las siglas de un organismo político que limiten su rango de acción ciudadana.

Al separarse de la fracción panista, el Ayuntamiento de La Paz deberá ajustar la configuración de sus fuerzas políticas internas. Abraham Almendáriz agradeció las oportunidades de formación recibidas en Acción Nacional, asegurando que se lleva relaciones humanas profundas y aprendizajes valiosos.

A partir de hoy, su voto en las sesiones de Cabildo será bajo la figura de regidor sin partido, buscando mantener el diálogo con todas las instituciones gubernamentales de Baja California Sur.

