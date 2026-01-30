Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 30 de Enero, 2026
HomeLa PazRegidor de La Paz, Almendáriz Puppo, deja bancada del PAN; ahora será ‘independiente’
La Paz

Regidor de La Paz, Almendáriz Puppo, deja bancada del PAN; ahora será ‘independiente’

El regidor Abraham Almendáriz Puppo anunció su salida del PAN para sumarse al ejercicio ciudadano como regidor sin partido en La Paz
30 enero, 2026
0
16

El regidor del Ayuntamiento de La Paz, Abraham Almendáriz Puppo, sacudió el panorama político local al informar formalmente su decisión de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) y mantenerse, al menos por el momento, sin el respaldo de un partido político.

El funcionario presentó un documento oficial ante el Cabildo del H. Ayuntamiento de La Paz para separarse de la bancada blanquiazul, argumentando que busca contribuir al servicio público desde una perspectiva ciudadana y autónoma.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado donde Almendáriz Puppo subrayó que su salida no se debe a conflictos internos ni fracturas con la dirigencia del PAN. Según el ahora regidor independiente, se trata de una reflexión personal y congruente con su visión actual de la política.

El funcionario aseguró que su compromiso con los habitantes de La Paz permanece intacto, pero que ahora lo ejercerá sin las siglas de un organismo político que limiten su rango de acción ciudadana.

Al separarse de la fracción panista, el Ayuntamiento de La Paz deberá ajustar la configuración de sus fuerzas políticas internas. Abraham Almendáriz agradeció las oportunidades de formación recibidas en Acción Nacional, asegurando que se lleva relaciones humanas profundas y aprendizajes valiosos.

A partir de hoy, su voto en las sesiones de Cabildo será bajo la figura de regidor sin partido, buscando mantener el diálogo con todas las instituciones gubernamentales de Baja California Sur.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

Autor

  • Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

    View all posts Directora de Noticias de CPS Media en BCS
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La PazPANPAN BCS
Articulo anterior

Edomex ofrece subsidio total en tenencia y compra de autos para atraer ...

Siguiente articulo

Cierran Puerto de Loreto a navegación menor por fuertes vientos y oleaje ...