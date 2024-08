Regidora denuncia aprobación irregular de ampliación hotelera en zona del Estereo Josefino

Durante la pasada Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó por mayoría la ampliación del Hotel Presidente, ubicado en las inmediaciones de la Reserva Ecológica Estatal del Estero Josefino. Anteriormente, el hotel operaba bajo la marca Holiday Inn, que cerró sus puertas en 2020 debido a los efectos negativos de la pandemia, después de varias décadas de operación en el destino.

El acuerdo fue presentado por la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, y autoriza la solicitud de “Inmobiliaria Hotelera El Presidente” para un cambio de uso de suelo, pasando de TH4 (turístico hotelero) a AT-0 (turístico hotelero). El proyecto contempla la ampliación de cuatro a seis niveles, aumentando el desarrollo turístico en un 10%.

Aunque la mayoría de los integrantes de Cabildo aprobaron el punto, Lucía Sánchez Juárez, cuarta regidora, votó en contra. Argumentó que el proyecto carece de congruencia, ya que, por un lado, se busca proteger la reserva natural, y por otro, se permite un mayor crecimiento sin garantizar la preservación de la misma durante la ejecución de estas obras.

Según lo declarado por Lucía Sánchez Juárez, el punto de acuerdo no incluía anexos que indicarán si la obra había realizado algún estudio de impacto ambiental o detallarán las posibles afectaciones de la construcción en el Estero Josefino.

“No, es por eso en los puntos de acuerdo, no vienen los anexos. Por eso yo mencionaba que no existe ningún estudio, y que por este motivo no podía votar a favor si no se encontraban ese tipo de anexos en el punto de acuerdo”.