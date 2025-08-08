Regidora de Los Cabos lanza “La Ruta del Hot Dog” para prepararlos en colonias y acercarse a ciudadanos

En un esfuerzo por redefinir la forma en que se ejerce el servicio público desde lo cotidiano, la IV regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, Adriana Cosío Urbina, impulsa el programa social “La Ruta del Hot Dog”, con el cual recorre colonias y espacios comunitarios para compartir alimentos y, sobre todo, cercanía humana con la ciudadanía.

Este fin de semana, la regidora visitó por cuarta ocasión el Club de Abuelos San Miguel, donde se prepararon y ofrecieron 100 hot dogs para las personas adultas mayores del lugar. La actividad responde a una intención concreta: acercarse a la gente fuera de los protocolos institucionales, mediante gestos sencillos pero significativos.

“Esta iniciativa nació de la necesidad de reencontrarnos como comunidad, de reconocernos en lo cotidiano. A veces, un hot dog es más que un alimento: es una excusa para conversar, para escuchar, para acompañar”, expresó Cosío Urbina.

Además del convivio, la regidora gestionó apoyos en coordinación con la Oficialía Mayor, encabezada por Carlos Beltrán, quien se sumó de manera voluntaria a la causa, reforzando el espíritu colaborativo del programa.

“La Ruta del Hot Dog” ha recorrido distintas colonias de Los Cabos, convirtiéndose en una herramienta política de proximidad, donde el asistencialismo da paso a la empatía, y donde la presencia territorial cobra un nuevo sentido frente a la desafección ciudadana hacia las figuras públicas.

