Regidores paceños reconocen que existen deficiencias en el servicio de transporte público

En una sesión extraordinaria del cabildo del Ayuntamiento de La Paz, se procedió al análisis, discusión y aprobación del punto de acuerdo para someter a consideración del Congreso del Estado, el patrimonio de fideicomiso del programa de mejoramiento y modernización del transporte público de pasajeros en el municipio.

Primero se planteó de qué trata dicho fideicomiso, aquí se tendrá un subsidio donde se concentrará la captación de recursos para que se administre la totalidad de los ingresos que se recauden por concepto de tarifas ya sea en efectivo o medios electrónicos de pago, ingresos que se originen por ventas, asignación de espacios publicitarios, la aportación anual del ayuntamiento o cualquier otra aportación de recursos.

También con el subsidio se pretende cubrir los honorarios del personal como inspectores y choferes de unidades. Sobre esto, la alcaldesa de la capital del estado, Milena Quiroga Romero, resaltó que actualmente no existe una manera de conocer a ciencia cierta cuánto es el ingreso que tienen los concesionarios por el cobro de su servicio.

Cuando se sometió a discusión y análisis, algunos de los regidores hicieron uso de la palabra. Estuardo González, destacó que se quiere beneficiar a una empresa en lugar de a la población al no dar directamente el apoyo a los concesionarios.

Debido a que en el plan del ayuntamiento, la empresa se llevaría el 96% de las ganancias mientras una concesión recibiría un 4% de la utilidad. No es rentable los primeros años, por que se pagarán 600 mil pesos mensuales, y más de 33 millones entregados a la empresa durante los primeros 4 años.

Por otra parte, el regidor Abimael Ibarra, destacó que se realizaron recorridos por las rutas y de las alrededor de 260 concesiones sólo 152 están funcionando, lo que ocasiona el déficit para la ciudadanía. Siendo también parte de las necesidades una mejor calidad de servicio.

“El primer reclamo de la gente fue el mal trato y el mal servicio que reciben de los operadores sobre todo hacia los adultos mayores, personas con discapacidad, que no las suben por que como tardan mucho en subir pierden pasaje, entonces las dejan en la banqueta, y la manera de conducir la unidad a veces es demasiado riesgosa y la gente va adentro pidiendo a dios no tener algún accidente”.

En este mismo sentido, se reconoció la necesidad de mejorar las unidades porque algunas circulan en malas condiciones. Así lo destacó la regidora, Osiris del Carmen Lara.

“De que si no pasa el camión, de que si pasa cada media hora, de que si una hora, que si no pasa, de que hoy no le dio la gana y a las cuatro de la tarde ya no hay, todo esto va a tener un orden y hay que decírselo a la ciudadanía, por fin con todas estas acciones van a tener un servicio de calidad que valga la pena, que dejen de ir sentados en las tablas pelonas, en los asientos que van detenidos con dos cubetas y un bloque, por que me ha tocado”.