Regina Martínez, primera mexicana que compite en esquí de fondo en Juegos Olímpicos de Invierno

En una jornada que pasará a los anales del deporte mexicano, Regina Martínez se convirtió este jueves 12 de febrero en la primera mujer de su país en competir en la exigente disciplina de esquí de fondo dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su debut en la prueba de 10 kilómetros estilo libre marcó un hito en la presencia de México en deportes invernales, un territorio históricamente dominado por atletas de países con tradición en nieve y altas montañas.

Aunque Martínez terminó en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4 —muy lejos de las medallas obtenidas por la sueca Frida Karlsson (oro), su compatriota Ebba Andersson (plata) y la estadounidense Jessie Diggins (bronce)— su participación fue recibida con ovaciones y respeto por parte de las competidoras y entrenadores presentes en el Estadio Tesero Cross-Country Skiing.

La historia de Regina Martínez en el esquí de fondo es tan poco convencional como inspiradora: comenzó a practicar esta disciplina alrededor de los 28 años, mientras cursaba estudios de Medicina y enfrentaba largos inviernos en Estados Unidos, donde encontró en este deporte no solo un desafío físico sino también una motivación personal profunda.

Compaginando largas jornadas de trabajo en hospitales con viajes a regiones nevadas y rutinas exigentes de entrenamiento, Martínez consiguió los puntos necesarios para cumplir el sueño olímpico, un logro que tardó años en materializarse y que ha significado abrir puertas para futuras generaciones de atletas mexicanos interesados en el esquí de fondo.

Al cruzar la meta en Milán-Cortina 2026, Martínez fue congratulada por algunas de las mejores esquiadoras del mundo, que la recibieron con abrazos y gestos de admiración por su valentía y perseverancia. Más allá del resultado numérico, su presencia en la pista simboliza un precedente para la participación de México en el esquí de fondo y pone sobre la mesa las posibilidades de crecimiento de esta disciplina en un país sin tradición invernal.

Con 33 años de edad y una carrera que combina el rigor científico con la exploración deportiva, Regina Martínez no solo hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también entregó una lección de determinación que trasciende fronteras, deportes y generaciones.

