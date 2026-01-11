BCS sede de la etapa regional de los Juegos CONADE, fechas confirmadas

Listos para recibir a la región

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) anunció las fechas oficiales de los Regionales CONADE 2026, etapa decisiva para saber si Baja California Sur pasara a la etapa Nacional.

Lee más: INSUDE retoma fase estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Baja California Sur como sede

Durante el mes de marzo, el estado será anfitrión de tres disciplinas:

Basquetbol : del 13 al 15 de marzo

: del 13 al 15 de marzo Basquetbol 3×3 : del 20 al 21 de marzo

: del 20 al 21 de marzo Voleibol de Sala: del 27 al 29 de marzo

Las competencias se llevarán a cabo principalmente en La Paz y Los Cabos, con la participación de delegaciones de los cinco estados que conforman la Región 1: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur.

Planeación y logística deportiva

El director del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, destacó que la confirmación del calendario permitirá a atletas, entrenadores y delegaciones ajustar su planificación deportiva y logística.

De esta manera, se garantiza una preparación adecuada para enfrentar la etapa regional con orden y eficiencia.

Otras sedes de la Región 1

Además de Baja California Sur, otras entidades recibirán competencias en distintas disciplinas:

Baja California : tenis de mesa, frontón, atletismo y taekwondo

: tenis de mesa, frontón, atletismo y taekwondo Sonora : béisbol, levantamiento de pesas y softbol

: béisbol, levantamiento de pesas y softbol Sinaloa : voleibol de playa y béisbol 5

: voleibol de playa y béisbol 5 Chihuahua: ajedrez, handball, tenis, boxeo y futbol

Importancia para BCS

La organización de estas competencias en territorio sudcaliforniano representa una oportunidad única para que los atletas locales compitan en casa.

Asimismo, impulsa la infraestructura deportiva, promueve el turismo deportivo y fortalece la presencia del estado en el panorama nacional.

Con ello, BCS se consolida como una sede confiable para eventos de alto nivel.

Lee más: Club Atlético La Paz debuta con empate y deja buenas sensaciones en el Clausura 2026

Con el calendario ya definido, Baja California Sur se prepara para recibir a cientos de jóvenes atletas en marzo.

El basquetbol y el voleibol serán protagonistas en la entidad, mientras que otras disciplinas se distribuirán en los estados vecinos.

La Olimpiada Nacional 2026 se perfila como un escaparate para el talento sudcaliforniano y un reto organizativo que pondrá a prueba la capacidad del INSUDE y de las sedes locales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO