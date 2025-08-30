Tras varios recesos sin incidentes, registran robo en escuela de Cabo San Lucas

En el recién concluido periodo vacacional, se registró un robo en escuela de Cabo San Lucas, hecho confirmado por la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

En entrevista exclusiva, el capitán Christopher Jordi López Monje, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, informó que se trató del único caso registrado en este receso. Destacó que en los últimos periodos vacacionales no se habían reportado incidencias.

“Teníamos ya varios periodos que no teníamos incidencias. Tuvimos en este periodo un robo de material en una bodega con herramientas. El receso fue bastante largo y durante ese tiempo ocurrió el hecho. Nosotros tenemos un operativo de Escuela Segura en las entradas y salidas. Pero cuando son periodos vacacionales lo transformamos y realizamos recorridos”, explicó el capitán López Monje.

El titular de Seguridad Pública señaló que, en algunos planteles con mayor preocupación del personal académico, se permite el ingreso de los elementos de la corporación. De esta forma pueden hacer rondines dentro de las instalaciones, verificar que aulas y bodegas estén cerradas con seguros y prevenir robos o vandalismo.

Cabe recordar que en cada periodo vacacional —como Semana Santa, fin de curso o la temporada decembrina— las autoridades de seguridad trabajan en coordinación con padres de familia y representantes educativos. El objetivo es implementar operativos de vigilancia que ayuden a proteger el mobiliario y los recursos educativos de las escuelas del municipio.

