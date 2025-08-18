Hoy inicia registro en línea para servicios náuticos en el Malecón de La Paz

El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de Turismo, abrió la convocatoria para integrar el Padrón de Prestadores de Servicios Náutico-Recreativos en el Malecón, cuyo registro estará disponible en línea del 18 de agosto al 19 de septiembre de 2025.

La medida busca, según las autoridades, ordenar la actividad turística en esta zona de la capital y garantizar un desarrollo sustentable. El registro será únicamente en línea y estará limitado a un máximo de 100 prestadores.

La titular de Turismo municipal, Natalia Ruffo Castaño, informó que podrán inscribirse personas físicas o morales con al menos cinco años de antigüedad operando en el malecón, siempre que acrediten permisos marítimos y turísticos vigentes.

Entre los documentos solicitados se encuentran: identificación oficial, CURP, constancias de residencia, situación fiscal, certificaciones de seguridad y licencias de operación. La convocatoria completa está disponible en www.turismo.lapaz.gob.mx, donde también se publicará la lista oficial de los prestadores aprobados, 15 días hábiles después del cierre.

