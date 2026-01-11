Cabo San Lucas lanza campaña gratuita para registro extemporáneo de nacimientos

Identidad sin barreras

En Cabo San Lucas se puso en marcha una campaña que busca atender a personas que aún no cuentan con acta de nacimiento, documento indispensable para acceder a servicios básicos como educación, salud y programas sociales.

La iniciativa se mantendrá vigente durante todo el 2026 y se realizará de manera gratuita, sin multas ni recargos.

Una oportunidad para todas las edades

La campaña está dirigida a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y brindar certeza jurídica.

El trámite se podrá realizar en la Oficialía del Registro Civil de Cabo San Lucas, ubicada en Plaza Tres Vírgenes, de lunes a viernes.

Requisitos principales

Para nacidos en Baja California Sur:

Certificado de nacimiento (físico o electrónico)

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Dos testigos (que no sean abuelos)

Para nacidos en otro estado:

Constancia de inexistencia de registro de nacimiento

Documentos básicos mencionados arriba

Alcance estatal

Aunque la sede principal es Cabo San Lucas, la campaña se aplicará en los cinco municipios de Baja California Sur, permitiendo el registro de personas originarias de cualquier parte del país.

La iniciativa representa una oportunidad real para familias que, por diversas razones, no realizaron el trámite en tiempo.

Con ello, se busca reducir la brecha de personas sin identidad jurídica y facilitar su acceso a derechos fundamentales.

Además, refuerza el papel del Registro Civil como una instancia cercana a la comunidad, con acciones que impactan directamente en la vida cotidiana.

