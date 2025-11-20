¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres trabajar pocas horas? Aquí la solución

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es la iniciativa federal esencial para impulsar la inclusión laboral en México. Dirigido a jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, el JCF los conecta con Centros de Trabajo (empresas, instituciones o negocios) para que adquieran experiencia y capacitación profesional por hasta 12 meses, mientras reciben un apoyo económico y seguro médico.

A partir del 1 de diciembre de 2025, los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México abren sus puertas como Centros de Trabajo, ofreciendo una valiosa oportunidad de capacitación profesional en el ámbito de la comunicación, la tecnología, la producción y la gestión de medios.

Áreas de capacitación disponibles

Noticias y contenidos informativos : periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO.

: periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO. Producción y técnica : controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios.

: controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios. Redes sociales y diseño digital : creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual.

: creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual. Administración y áreas de apoyo: ventas, marketing, recursos humanos, administración general.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudien ni trabajen y estén inscritos o deseen inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los interesados deberán completar su registro a través del portal oficial del programa para poder seleccionar el centro de trabajo el cual estará habilitado a partir del 1 de diciembre de 2025.

Es importante que los aspirantes mantengan sus datos actualizados y estén atentos al proceso de vinculación, ya que los lugares son limitados.

Contacto e información

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

