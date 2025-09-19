Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 19 de Septiembre, 2025
BCS

El equipo de TV Mar, Radiante y Tribuna de México se suman a Jóvenes Construyendo el Futuro

A partir del 1 de octubre, jóvenes de 18 a 29 años podrán formarse en comunicación, redes y producción gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Stephany Ruiz Arce
19 septiembre, 2025
JCF

FOTO: Creada con IA

A partir del 1 de octubre de 2025, los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México abren sus puertas como Centros de Trabajo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), ofreciendo una valiosa oportunidad de capacitación profesional a jóvenes mexicanos interesados en desarrollarse en el ámbito de la comunicación, la tecnología, la producción y la gestión de medios.

Áreas de capacitación disponibles

  • Noticias y contenidos informativos: periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO.
  • Producción y técnica: controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios.
  • Redes sociales y diseño digital: creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual.
  • Administración y áreas de apoyo: ventas, marketing, recursos humanos, administración general.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudien ni trabajen y estén inscritos o deseen inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los interesados deberán completar su registro a través del portal oficial del programa para poder seleccionar el centro de trabajo el cual estará habilitado a partir del 1 de octubre de 2025. 

Es importante que los aspirantes mantengan sus datos actualizados y estén atentos al proceso de vinculación, ya que los lugares son limitados.

Contacto e información

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

