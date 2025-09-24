VIDEO: La cabina de Radiante FM abre sus puertas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

A partir del 1 de octubre de 2025, los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México se integran como Centros de Trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), ofreciendo a jóvenes la oportunidad de formarse en comunicación, producción y medios digitales.

Una de las áreas que despierta mayor interés es la cabina de operación de Radiante FM, donde los participantes podrán aprender directamente cómo se transmite y produce un programa de radio.

Alejandra Rubio, programadora de Radiante FM, explicó que la experiencia en esta área permite a los jóvenes conocer de cerca la dinámica de la operación técnica:

“En la cabina de operación estamos al mando de programas en vivo, como el noticiero de mediodía, que va de 1 a 2 de la tarde. Recibimos señal de Los Cabos, producimos contenidos locales de La Paz y todo se transmite también vía streaming en Radiante FM”.

Por otro lado, Carlos Alonso, conductor y locutor con más de 30 años de experiencia en la radio, compartió un mensaje directo a quienes deseen sumarse a esta oportunidad:

Con esta experiencia, quienes se vinculen al programa no solo tendrán acceso a conocimientos técnicos en controles, audio y transmisión, sino también a la vivencia de trabajar en equipo en un medio de comunicación real, con la adrenalina de las transmisiones en vivo y la responsabilidad de llevar contenidos a la audiencia.

¿Cómo puedo participar?

Para participar, los jóvenes deben tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando y registrarse en el portal oficial de JCF.

En el registro deberán crear un perfil, subir sus datos personales y documentos, y después podrás elegir como Centro de Trabajo a CPS MEDIA y a través de este grupo te podras unir a TV Mar, Radiante o Tribuna de México.

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

