Este 1 de febrero inician la inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro: paso a paso

Este domingo 1 de febrero de 2026 inicia oficialmente el periodo de inscripciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) diseñada para que personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan se vinculen a empresas, talleres o instituciones para recibir capacitación laboral.

El proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial, donde los aspirantes podrán elegir un centro de trabajo cercano a su domicilio en México para desarrollar sus habilidades y obtener un pago mensual directo.

Para concretar el registro Jóvenes Construyendo el Futuro, los interesados deben ingresar al portal del programa y completar el formulario de pre-registro con sus datos personales, nivel de estudios y áreas de interés.

Una vez obtenido el número de folio, el sistema solicitará la carga de documentos oficiales como la CURP, comprobante de domicilio y una fotografía.

Es fundamental realizar este proceso a tiempo, ya que las vacantes son limitadas por región y el apoyo económico ha tenido un aumento en 2026 para ajustarse al salario mínimo vigente.

El salario de los Jóvenes Construyendo el Futuro ha pasado de 8 480 otorgados en 2025 a 9 582.47 pesos que se pagarán este 2026.

La capacitación tiene una duración de hasta 12 meses, periodo durante el cual los beneficiarios cuentan con seguro médico por parte del IMSS. Este programa busca reducir la brecha de desempleo juvenil y fomentar la economía local al integrar a los jóvenes en sectores productivos.

Si cumples con el rango de edad y los requisitos, este 1 de febrero representa la oportunidad clave para asegurar tu lugar en la plataforma y comenzar tu formación profesional con el respaldo del Gobierno de México.

Jóvenes de Baja California Sur, hay espacios en CPS Media

Para los aspirantes que residen en el estado de Baja California Sur, existe una excelente oportunidad de formación dentro del sector de la comunicación. Los jóvenes interesados pueden integrarse a las filas de CPS Media, un conglomerado líder que agrupa a medios de gran impacto como Radiante FM, el canal de televisión TV Mar y el diario Tribuna de México.

Al unirse a este grupo informativo CPS Media, los aprendices podrán adquirir experiencia real en periodismo, producción audiovisual, locución y marketing digital, contribuyendo activamente a la difusión de noticias en la región.

Noticias y contenidos informativos: periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO.

Producción y técnica: controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios.

Redes sociales y diseño digital: creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual.

Administración y áreas de apoyo: ventas, marketing, recursos humanos, administración general.

Si estás interesado en unirte a nuestra impresa, envía un correo a aaron.soto@cps.media y recibirás apoyo en el proceso de inscripción. ¡Te esperamos!

