Abren registro para el apoyo a hijos de madres trabajadoras en Baja California Sur
El registro al Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras ya está abierto en Baja California Sur. Por lo pronto, la inscripción al programa solo está disponible en el municipio de Mulegé, y no hay fecha de apertura para el resto del estado.
El beneficio consiste en un apoyo económico de 1,650 pesos bimestrales por cada menor de hasta 4 años de edad, o hasta los 6 años en caso de discapacidad.
Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de agosto, de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas y módulos de Bienestar del municipio.
Sedes de registro en Mulegé
Los módulos temporales para inscribirse en el Apoyo a Madres Trabajadoras están instalados en:
-
Bancos del Bienestar de Vizcaíno y Guerrero Negro
-
Plazas públicas de Heroica Mulegé y San Ignacio
-
DIF de La Bocana y Bahía Tortugas
-
Delegación Municipal de Bahía Asunción
-
Oficina de SADER en Gustavo Díaz Ordaz
-
API de Santa Rosalía
Documentos requeridos
Las interesadas deberán presentar:
-
Copia de identificación oficial vigente
-
CURP certificado de la madre y del menor
-
Acta de nacimiento del niño o niña
-
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
-
Constancia de no afiliación al IMSS o ISSSTE
En caso de niñas y niños con discapacidad, se requiere un certificado médico emitido por alguna institución del sector salud.
Objetivo del programa
El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, busca mejorar las condiciones de vida de menores en situación de vulnerabilidad, apoyando a madres trabajadoras, padres solos y tutores.