Abren registro para el apoyo a hijos de madres trabajadoras en Baja California Sur

El registro al Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras ya está abierto en Baja California Sur. Por lo pronto, la inscripción al programa solo está disponible en el municipio de Mulegé, y no hay fecha de apertura para el resto del estado.

El beneficio consiste en un apoyo económico de 1,650 pesos bimestrales por cada menor de hasta 4 años de edad, o hasta los 6 años en caso de discapacidad.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de agosto, de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas y módulos de Bienestar del municipio.

Sedes de registro en Mulegé

Los módulos temporales para inscribirse en el Apoyo a Madres Trabajadoras están instalados en:

Bancos del Bienestar de Vizcaíno y Guerrero Negro

Plazas públicas de Heroica Mulegé y San Ignacio

DIF de La Bocana y Bahía Tortugas

Delegación Municipal de Bahía Asunción

Oficina de SADER en Gustavo Díaz Ordaz

API de Santa Rosalía

Documentos requeridos

Las interesadas deberán presentar:

Copia de identificación oficial vigente

CURP certificado de la madre y del menor

Acta de nacimiento del niño o niña

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Constancia de no afiliación al IMSS o ISSSTE

En caso de niñas y niños con discapacidad, se requiere un certificado médico emitido por alguna institución del sector salud.

Objetivo del programa

El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, busca mejorar las condiciones de vida de menores en situación de vulnerabilidad, apoyando a madres trabajadoras, padres solos y tutores.