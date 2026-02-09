¡Que no se te pase! Ya hay fechas para el registro de la Pensión Bienestar en febrero

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció oficialmente el calendario de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente a febrero 2026. El proceso de inscripción se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero, permitiendo que las personas que recientemente cumplieron la edad mínima requerida —65 años para adultos mayores y de 60 a 64 años para mujeres— puedan incorporarse al sistema de apoyos del Gobierno de México.

Para garantizar una atención ordenada en los Módulos del Bienestar, el registro se realizará de manera escalonada siguiendo la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Las sedes de atención operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. Es fundamental que los interesados acudan el día que les corresponde, aunque se han habilitado los días del fin de semana para atender a todas las letras de manera general y evitar que alguien se quede fuera de esta convocatoria.

Este primer periodo de incorporación de 2026 es clave para quienes buscan acceder a los beneficios económicos bimestrales. Para este año, la Pensión de Adultos Mayores otorga un apoyo de 6,400 pesos, mientras que el programa Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos. Los solicitantes deben presentar su documentación completa en original y copia: identificación oficial vigente, CURP de reciente impresión, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto para dar seguimiento a su trámite.

Calendario por apellidos y contexto de los programas sociales

El esquema de atención para la semana del 16 al 22 de febrero quedó definido de la siguiente manera: el lunes 16 corresponde a las letras A, B, C; el martes 17 a las letras D, E, F, G, H; el miércoles 18 a las letras I, J, K, L, M; el jueves 19 a las letras N, Ñ, O, P, Q, R; y finalmente el viernes 20 a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aquellas personas que no puedan asistir en su día asignado podrán acudir el sábado 21 o el domingo 22 de febrero, días en que se atenderá a todas las letras sin distinción.

Este esfuerzo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca consolidar la universalidad de los programas sociales. Cabe recordar que, además de los nuevos registros, la Secretaría de Bienestar también realiza en estas fechas la entrega de tarjetas para quienes se inscribieron en etapas anteriores. La meta de los Programas para el Bienestar en este 2026 es alcanzar a casi 43 millones de beneficiarios, reforzando la red de protección social y la autonomía económica de los sectores más vulnerables de la población mexicana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/