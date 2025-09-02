Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Registro Beca Rita Cetina 2025: cuándo y cómo inscribirse al apoyo para secundaria

¿Tienes hijas o hijos en secundaria pública? Prepárate: el registro beca Rita Cetina abre en septiembre. Aquí los detalles.
Andrea Villarreal
2 septiembre, 2025
Registro Beca Rita Cetina 2025: cuándo y cómo inscribirse al apoyo para secundaria

Foto: Delegación de Programas para el Bienestar en BCS

El ciclo escolar 2025-2026 arrancó este lunes con el regreso a clases de millones de estudiantes. Entre las novedades más esperadas está la apertura del registro beca Rita Cetina, que comenzará el próximo 15 de septiembre para alumnas y alumnos de secundaria en escuelas públicas.

¿Cuánto dinero otorga la Beca Rita Cetina?

El programa es universal y entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos extra por cada estudiante adicional en secundaria. El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es evitar la deserción escolar y aliviar la economía de los hogares.

Registro Beca Rita Cetina: requisitos y plataforma

El trámite será en línea, a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, con el uso obligatorio de la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México.

Documentos necesarios:

Calendario de registro de la Beca Rita Cetina

  • Septiembre: asambleas en secundarias públicas para orientar a las familias.

  • 15 de septiembre: arranque del registro en línea.

El apoyo está disponible para estudiantes de nuevo ingreso, así como para quienes cursan segundo o tercer grado y aún no cuentan con la beca.

