Registro para vivienda 2026: Conoce las ciudades donde se construirán casas de Conavi

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ha definido las sedes y lineamientos para el ambicioso plan de edificación de vivienda social proyectado para este 2026. El programa prioriza a jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores, sectores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a créditos hipotecarios comerciales.

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, dio a conocer los avances en la construcción del programa Vivienda para el Bienestar, por lo cual las personas que están a la espera de un nuevo registro ya pudieron confirmar las ciudades donde habrá casas en 2026.

En total, la CONAVI contempla la construcción de 86 mil viviendas para el Bienestar de las cuales 49,339 ya están en proceso de obra en 133 predios, mientras que ya hay trabajos preliminares en 81 predios para la construcción de 33,158 viviendas, y están en proceso de contratación y elaboración de proyecto 13 predio donde habrá 3,503 casas.

Para este ciclo, la estrategia se concentrará en centros urbanos con alta demanda habitacional y cercanía a nodos industriales.

Los Cabos en Baja California Sur – 704 viviendas

Cajeme Sonora – 302 viviendas

Tepic, Nayarit – 304 casas

Yurécuaro, Michoacán – 448 viviendas

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo – 2,500 viviendas en predio DESCTI y 1,410 viviendas en predio Citnova

Ezequiel Montes, Querétaro – 148 casas

Esperanza, Puebla – 360 viviendas

Cuautla, Morelos – 512 viviendas

San José Chiapa, Puebla – 1160 viviendas

Huimanguillo, Tabasco – 880 viviendas

Tapachula, Chiapas – 1424 viviendas

Mérida, Yucatán – 50 casas

Tepakán, Yucatán – 100 casas

Trabajos preliminares en Tamaulipas

Trabajos preliminares en Sinaloa

Trabajos preliminares en Durango

Trabajos preliminares en Chihuahua

La implementación del programa Vivienda para el Bienestar responde a un análisis detallado del rezago habitacional en México. Según la Conavi, la construcción masiva en este año fiscal no solo busca reducir el déficit de hogares, sino también incentivar la economía local mediante la contratación de mano de obra regional.

