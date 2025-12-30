Ya rige el nuevo reglamento del Malecón de La Paz: lo que sí puedes y lo que no

El Malecón de La Paz, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital sudcaliforniana, cuenta con un nuevo reglamento para su uso, con el objetivo de garantizar seguridad, orden e inclusión para habitantes y visitantes que transitan por el paseo costero cada día.

El principal propósito de la nueva normativa es ordenar las actividades recreativas, culturales, deportivas y comerciales que se realizan en el Malecón, así como establecer responsabilidades de los usuarios y medidas de conservación del espacio.

Entre las actividades que quedan prohibidas se encuentran el daño al mobiliario urbano, rayar o pintar superficies, consumir alcohol o tabaco fuera de las zonas autorizadas, introducir envases de vidrio y utilizar drones sin permiso oficial. Estas restricciones buscan proteger tanto la infraestructura como la experiencia de quienes disfrutan del Malecón.

En materia de movilidad, el reglamento actualiza el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, incluyendo scooters eléctricos y bicicletas asistidas, delimitando áreas específicas de circulación para evitar conflictos con los peatones. El propósito central es mantener libres de obstáculos las vías peatonales y fomentar el uso responsable de la ciclovía y otros mecanismos de transporte.

Las normas también regulan la presencia de mascotas, que deberán estar siempre bajo supervisión con correa no retráctil, y obliga a los dueños a recoger los desechos que estos generen, reforzando así la convivencia ordenada en un espacio de gran afluencia familiar. Asimismo, en caso de encontrar fauna como tortugas marinas, se prohíbe tomar fotografías o videos con flash que puedan perturbar su comportamiento natural.

Además de las obligaciones y prohibiciones, se informó que quienes incumplan estas normas serán remitidos ante Justicia Cívica, donde se determinarán las sanciones correspondientes, reflejando el compromiso de las autoridades municipales por hacer valer el marco normativo y mantener el orden.

La aprobación de este reglamento ocurre en un contexto donde, además de las normas, se han reforzado acciones de seguridad pública en el área para garantizar el ordenamiento y la convivencia pacífica de quienes visitan el Malecón tanto en temporadas altas como a lo largo del año.

