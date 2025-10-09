¡Regresa el misterio! Quién es la Máscara 2025 revela 18 personajes y estrena investigadora

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? se prepara para irrumpir en la televisión mexicana con 18 personajes inéditos, nuevas reglas y una aliada tecnológica. El gran estreno del reality show está programado para el domingo 12 de octubre, transmitiéndose a las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México) por el canal Las Estrellas. La competencia, que se extenderá a lo largo de diez emisiones, promete mantener al público al filo de la butaca.

¿Quienes estarán en el panel?

El panel encargado de desentrañar las identidades ocultas de los famosos traerá de vuelta a tres figuras esenciales: el cantante Carlos Rivera, la actriz y cantante Anahí, y el influencer Juanpa Zurita. La principal novedad entre los investigadores es la incorporación de la actriz Ana Brenda Contreras, quien buscará aplicar una “mirada analítica y sensibilidad artística” a la misión. Contreras ya conoce el foro, pues en la edición anterior participó como Ranastasia.

En el rol de conducción, el carismático Omar Chaparro regresa como el presentador principal del programa. Marisol González lo acompañará desde el backstage, donde se respira el nervio de los participantes previo a cada desenmascaramiento.

Novedades: IA y cambio en la regla del ‘Sálvame’

Esta nueva edición, producida por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, sube de nivel al integrar la Inteligencia Artificial (IA) como parte crucial del misterio. La tecnología se convierte en una aliada para enriquecer la fórmula, pues la IA cobrará vida en cada cápsula, pista y transformación visual. Las pistas animadas con IA buscan ilustrar y expandir el universo simbólico de cada personaje.

Además de la innovación tecnológica, las reglas del juego han sido modificadas, según el productor, para complacer al público. El botón de salvación ‘Sálvame’ vuelve como una carta única que cada investigador puede usar. Sin embargo, a diferencia de temporadas anteriores, el nuevo reglamento estipula que salvar a un concursante solo garantiza que este permanezca en la competencia, sin poner en riesgo a otro personaje.

Los 18 personajes que custodiarán el secreto

En total, serán 18 nuevos personajes que se presentarán con trajes deslumbrantes y personalidades enigmáticas. Custodiando el secreto de la televisión mexicana, algunos de los concursantes confirmados incluyen a Carro Ñero, descrito como un águila urbana que representa el ingenio callejero.

También aparecerán BeBeee, un personaje que flota con una pijama cubierta de ovejas, y CapiBara, un pirata que parece salido de una puesta teatral. Entre las máscaras más sofisticadas se encuentra Federico García, una orca elegante que se presenta como un mesero de alta mar. La lista completa de personajes incluye también a:

Hieny Fer

Mini Chang

Samurai

Maestro Bops

Monsqueeze

Shiba Moon

Tony Manguera

María Ovina

Nocturna

Sonaja, chupón y bebé

Tropicoco

Metaliebre

Ruby Gloss

Sonny Hamster.

Como dato adicional, mientras el público intenta descifrar identidades en México, el programa celebra su segunda nominación al Emmy Internacional en la categoría de Entretenimiento sin Guion por su edición 2024. El resultado de esta nominación se dará a conocer el 24 de noviembre.