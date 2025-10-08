Regresan a clases en Los Cabos y La Paz tras el paso del huracán Priscila

Tras varios días de suspensión preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil informó que las clases regresan con normalidad en turnos matutino y vespertino, al confirmarse que existen condiciones seguras en los planteles y vialidades.

Efectos del huracán en Los Cabos y La Paz

De acuerdo con los reportes, las precipitaciones más intensas se registraron en Los Cabos, donde se reportaron encharcamientos en algunas colonias.

No se detectaron daños graves en infraestructura educativa ni en caminos principales, por lo que las labores de limpieza comenzarán de inmediato.

Las autoridades señalaron que se realizó una revisión en planteles escolares, así como en las zonas más afectadas.

Tras esta verificación, se determinó que hay condiciones seguras para el regreso a clases.

Además, los espacios educativos utilizados como albergues serán sometidos a limpieza antes de retomar actividades.

El Gobierno del Estado recordó que el sistema de Protección Civil continuará en monitoreo permanente del fenómeno, ya que persisten bandas nubosas y humedad residual que podrían ocasionar lluvias aisladas en las próximas horas.

Se pidió a las comunidades escolares mantenerse atentas a la información que se difunda en los canales oficiales.