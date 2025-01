Regresan de su periodo vacacional decembrino 115 mil alumnos en BCS

Tras el periodo vacacional decembrino, que permitió a alumnos y docentes disfrutar de 20 días de descanso, aproximadamente 155,000 estudiantes regresaron a clases el jueves 9 de enero en Baja California Sur, de los cuales 78,000 corresponden al municipio de Los Cabos.

Alicia Meza Osuna, secretaria de Educación en el estado, destacó que el regreso a clases se llevó a cabo sin contratiempos. Aunque algunos padres de familia habían expresado que sus hijos regresarán a las aulas hasta el 13 de enero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que no se registró ausentismo, aunque las actividades del día fueron irregulares debido a que varios centros escolares celebraron la tradicional partida de la Rosca de Reyes.

“No se registró ningún problema, regresan todos los alumnos de educación básica; aproximadamente 155,000 niñas y niños de educación inicial y básica que conforman de primaria y secundaria. El regreso se dio hasta este día debido a que las maestras, maestros y directivos escolares tuvieron unos talleres intensivos que se tienen de manera anual, por eso el regreso a clases el día de hoy. De momento no se registró ningún incidente. No se registra ausentismo, hemos estado recorriendo varias escuelas y no se ha registrado ausentismo”.