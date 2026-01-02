SEP confirma regreso a clases en enero de 2026 tras extender vacaciones de invierno

Después de un prolongado periodo de descanso por las festividades decembrinas y de año nuevo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que millones de estudiantes de educación básica retomarán sus actividades académicas el lunes 12 de enero de 2026, marcando el reinicio del ciclo escolar 2025-2026 en todo el país.

Fin de vacaciones e inicio de clases: un calendario para planear en familia

El calendario escolar oficial de la SEP establece que las vacaciones de invierno iniciaron a finales de diciembre y se extienden hasta los primeros días de enero, permitiendo a las familias disfrutar de las festividades y descansar tras el cierre del primer semestre escolar.

Aunque el receso formal de estudiantes concluyó en los primeros días del mes, la reanudación de clases no será inmediata: las escuelas destinarán la primera semana de enero a talleres intensivos dirigidos al personal docente y directivo, por lo que el retorno de niñas, niños y adolescentes queda programado hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Los días previos, del 7 al 9 de enero, se utilizarán para capacitación y preparación de actividades académicas.

La extensión del periodo vacacional ha generado diversas reacciones entre madres, padres de familia y docentes.

Algunos sectores señalan que este lapso permite una mejor planeación familiar, mientras que otros alertan sobre la necesidad de mantener rutinas educativas incluso durante las pausas.

Este receso también coincide con el cierre de actividades del primer semestre del ciclo escolar 2025-2026, lo que implica que las escuelas deberán retomar evaluaciones, preparativos y ajustes pedagógicos para el segundo tramo de clases.

Lo que sigue en el ciclo escolar 2026

Además del regreso en enero, el calendario oficial contempla varias fechas de suspensión de clases y descansos a lo largo del año:

30 de enero: Consejo Técnico Escolar.

Consejo Técnico Escolar. 2 de febrero: Día de la Constitución.

Día de la Constitución. Marzo y abril: Vacaciones de Semana Santa y otros descansos.

Vacaciones de Semana Santa y otros descansos. El ciclo escolar culminará el 15 de julio de 2026.

Con la fecha del 12 de enero de 2026 como regreso a clases, la SEP busca equilibrar el descanso festivo con la continuidad académica en educación básica, obligando a las comunidades escolares a adaptarse rápida y eficientemente a los retos del segundo semestre del ciclo escolar.

