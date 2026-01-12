Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

¿Cuándo inician las clases en la UABCS en 2026? La casa de estudios anuncia la fecha oficial

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) confirmó las fechas clave para el inicio del semestre 2026-II y el reinicio de labores administrativas
11 enero, 2026
La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha hecho oficial el calendario para el arranque de este año, informando que el regreso a clases para el semestre 2026-II está programado para el próximo martes 3 de febrero. En esta fecha, todo el estudiantado deberá reincorporarse a sus actividades académicas habituales en las diferentes sedes del estado.

A partir de este lunes 12 de enero, todas las unidades académicas de la UABCS reanudan sus actividades administrativas, lo que marca el inicio del periodo intersemestral. Este aviso es fundamental para quienes tienen trámites pendientes de control escolar, servicios bibliotecarios o procesos de titulación, ya que las oficinas estarán operando de manera normal en toda la entidad.

La máxima casa de estudios del estado detalló que el inicio de clases del 3 de febrero incluye también a los alumnos de nuevo ingreso, específicamente a las personas admitidas en el prestigioso programa de Biología Marina. Es vital que los estudiantes aprovechen estas semanas previas para concluir procesos de inscripción o movilidad estudiantil.

Servicios disponibles y capacitación docente

Durante este periodo intersemestral, la institución mantendrá abiertos los servicios de orientación educativa, atención en programas culturales y deportivos, así como el servicio social. La intención es que tanto estudiantes como la ciudadanía en general puedan realizar sus gestiones antes de que la carga académica inicie formalmente en febrero.

Además del retorno administrativo, la UABCS puso en marcha el Programa de Capacitación y Actualización. Esta estrategia busca reforzar las competencias del personal académico y administrativo para garantizar la calidad educativa. Con esto, el Gobierno de BCS y las autoridades universitarias buscan optimizar los procesos de atención y gestión en beneficio de la comunidad.

Finalmente, la universidad exhorta a consultar cualquier duda técnica o de requisitos a través de su portal oficial www.uabcs.mx. Recuerda que mantenerte informado por canales oficiales evita contratiempos en tu trayectoria académica durante este nuevo ciclo 2026.

