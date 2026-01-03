Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 2 de Enero, 2026
¡Es oficial! Ya hay fecha de regreso de BTS con nuevo álbum y gira mundial

Frases como "BTS IS COMING" y "2026 YEAR OF BTS AND ARMY" se han convertido en tendencias mundiales tras el anuncio del regreso a los escenarios de la banda surcoreana de K-pop
2 enero, 2026
BTS, gira mundial 2026

¡Es oficial! Ya hay fecha de regreso de BTS. Tras completar su servicio militar, el grupo surcoreano ha anunciado su regreso a los escenarios para este 2026 y la noticia ha provocado gran sensación entre sus fans y en redes sociales.

Una imagen en rojo y un conteo regresivo ha revelado que será el 20 de marzo de 2026 cuando BTS inicie su gira mundial. Aunque aún no se ha notificado ningún lugar exacto donde iniciará la gira, ya existe un sitio teaser con cuenta regresiva (2026bts.com) menciona secciones de “Álbum” y “Tour”.

El anuncio ha provocado que la tendencia “BTS COMEBACK IS COMING” se posicione en los primeros lugares en todo el mundo, con miles de publicaciones que incluyen el hashtag #BTSComeback2026 con el que los ARMY celebran el fin de una pausa de casi cuatro años desde su último álbum grupal.

El anuncio se filtró primero a través de cartas manuscritas enviadas por los miembros a fans con membresía en Weverse, donde aparecía la fecha “2026.03.20” junto a mensajes de gratitud. Posteriormente, BIGHIT MUSIC lo confirmó oficialmente.

Gira 2026 de BTS

Además del nuevo álbum, se espera un tour mundial a gran escala, lo que ha disparado las especulaciones. 

Los fans han inundado las redes sociales con memes, videos editados y frases como “BTS IS COMING” y “2026 YEAR OF BTS AND ARMY“. Incluso cuentas oficiales cambiaron fotos de perfil y archivaron publicaciones en Instagram, alimentando la hype.

La noticia ha trascendido al K-pop: medios internacionales reportan el impacto económico, con subidas en acciones de HYBE, y hasta edificios icónicos como el Empire State Building se suman a la celebración con luces púrpura.

Este regreso marca una nueva era para BTS como septeto completo, prometiendo romper récords una vez más en la industria musical global.

