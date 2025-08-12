Regreso a clases encarece el gasto familiar en Los Cabos

El regreso a clases vuelve a poner presión sobre la economía de las familias en Los Cabos. Este año, padres de familia reportan incrementos en útiles escolares, uniformes, calzado e inscripciones.

Padres consultados por CPS Noticias coincidieron en que los precios son más altos que en ciclos anteriores.

Miguel González, padre de familia, comentó que los uniformes representan uno de los principales gastos. Explicó que, ante la dificultad de ahorrar, recurren a tarjetas de crédito para cubrirlos.

“Hoy es difícil ahorrar. Las generaciones actuales vivimos al día. Nosotros pagamos con tarjeta de crédito. Ya lo vivimos antes: tengo dos hijas grandes, una profesional y otra en la universidad. Hoy es más caro que antes. Tan solo el certificado médico cuesta más. Hay más gastos, pero buscamos la manera de sacarlas adelante”, señaló.

Libretas y útiles, la mayor inversión

Para Margarita, también madre de familia, las libretas encabezan la lista de artículos más costosos. Estimó que el gasto por estudiante podría superar los 3 mil pesos.

“El gasto más fuerte es en útiles, sobre todo en libretas, porque están caras. Hace un año gasté unos 2,500 pesos. Esta vez creo que serán 3,000 entre pantalones, calzado, mochila, playeras y camisas”, compartió.

Comercio local espera repunte de ventas

En el sector comercial, Amanda, locataria de la papelería Rocapa, informó que los productos más solicitados en esta temporada son cuadernos, diccionarios, lápices y bicolores.

“Ahorita las ventas están tranquilas. Esperamos que en la semana previa al regreso a clases se incrementen. Aceptamos vales escolares. El año pasado estuvo más calmado, así que confiamos en que esta vez la comunidad consuma local”, dijo.

Apoyos y promociones

Como incentivo, la papelería ofrece descuentos y obsequios según el monto de compra, ayudando así a las familias a solventar este gasto anual y fomentando el consumo local.

