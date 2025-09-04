Regreso a clases en BCS tras el huracán Lorena: autoridades anuncian fecha oficial

La suspensión de clases en todos los niveles educativos de Baja California Sur se mantendrá hasta el próximo lunes 8 de septiembre, debido a las lluvias que continuará dejando el huracán Lorena en la entidad, confirmó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil.

“Queremos que los padres de familia comprendan que si va a seguir lloviendo mañana, los niños deben continuar resguardados en sus hogares y que el lunes podamos regresar a las aulas en mejores condiciones”, señaló el mandatario.

Preparativos en las escuelas

El gobernador hizo un llamado a directores, supervisores y personal docente para que, en cuanto las condiciones lo permitan, acudan a revisar sus planteles y coordinen labores de limpieza junto a padres de familia y voluntarios.

“El viernes, sábado y domingo son días clave para preparar las escuelas. Si las lluvias lo permiten, les pedimos que organicen jornadas de limpieza, con apoyo de las autoridades y de la comunidad, para que el lunes se reinicien las clases con normalidad”, dijo Castro Cosío.

Agregó que la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército están disponibles para apoyar en caso de que alguna escuela requiera auxilio.

Regreso a clases el lunes

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Lorena continuará debilitándose, pero mantendrá lluvias intensas en Baja California Sur durante jueves y viernes. Con este panorama, las autoridades estatales confirmaron que las actividades escolares se reanudarán hasta el próximo lunes.

“Queremos que los planteles estén listos, que no haya incomodidades y que demos un gran ejemplo de solidaridad y organización en Baja California Sur”, concluyó el gobernador.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento